天仙颜值闺蜜同时闪耀巴黎：Irene是大小姐出巡，Jennie是甜美小公主

Red Velvet和BLACKPINK这两个组合不管是颜值、实力都堪称是业内高水准，前者出身SM，后者出身YG，虽然经常更被拿来比较，但是粉丝们都知道Red Velvet的IRENE和BLACKPINK的JENNIE可是好闺蜜。
最近这对好姐妹就先后前往巴黎参加时装周，IRENE去了MIUMIU时装展，JENNIE则去了她最爱的Chanel。
3月5日（法国当地时间），虽然当天巴黎的天气依旧寒冷，行人们都穿著厚厚的棉服，但作为明星，IRENE自然不能惧怕寒冬，当天以一条BlingBling的金色超短连衣裙亮相，内搭黑色打底衫，露出修长的天鹅颈。
IRENE脖子上系著一条独特的银色链条丝带，绑成蝴蝶结的形状，自然垂在胸前，很有少女气息。 IRENE的外套则选择了低调的黑色西装，随意地搭在肩上，不仅中和了甜美少女气质，反倒还有种高冷千金大小姐巡视自家集团旗下公司的味道。
同一天JENNIE出席了Chanel的时装秀，有著「人间香奈儿」的JENNIE果然是被Chanel选中的女孩，她将一身白色连衣裙穿出了独特的少女感，腰间一条同色系香奈儿大LOGO腰带和领子上的黑色花纹相呼应， 耳朵上挂著的夸张耳饰更是为这低调的造型画龙点睛，让整体Look看起来俏皮又不失稳重，再加上JENNIE的一张高级脸，浑身都散发著Chanel的优雅气质。
如果说IRENE是霸道女总裁的话，那么JENNIE就是集全家宠爱於一身的无忧无虑小公主。
「图：BAZAAR、gettyiimage Korea」
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