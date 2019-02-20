「时尚大帝Karl Lagerfeld陨落！」原来他和这么多韩国明星合影过，不过最爱的一定是他！

Karl Lagerfeld，CHANEL艺术总监，时尚圈尊称一声「老佛爷」。 2月19日突然传他出去世的消息，享年85岁。 全球的明星也纷纷发文来向这位已故的传奇人物致敬。
老佛爷走的实在太突然，这个消息足以震动整个时尚圈。 几乎和全球所有大明星合作过的他对韩国明星也情有独钟。 韩国艺人中，最受老佛爷宠爱的必然就是BIGBANG的队长G-Dragon。
老佛爷的离世应该是GD的痛，毕竟老佛爷是他最爱的设计师，而老佛爷生前最宠爱的明星之一也是他。 而GD与CHANEL的关系，更是说出来让人惊讶。 作为引领时尚、最会穿衣的潮星，GD也是唯一一个能把女装穿出自己独特味道的男星。
2009年全智贤作为首个被老佛爷邀请出席CHANEL F/W Haute Couture的韩国女演员亮相，就算是气场强大的她在老佛爷跟前也是「低调」了起来啊！
2009年在上海举办的「巴黎-上海」高级手工坊系列Show上，申慜娥作为韩国代表受邀参加，和老佛爷合影似乎都不敢靠近。
2012年，宋慧乔就和老佛爷有过合作，他离世之后乔妹就通过SNS悼念，并晒出了当时的照片！
氧气美女郑丽媛也曾参加过老佛爷的Show，郑丽媛在自己的SNS上晒出与老佛爷合影时，还称对方为「Karl大叔」。
拍照一向很低调严肃的老佛爷竟然和CL玩起了BOBO，看来CL的亲和力真的很无敌啊~
2015年，老佛爷亲自造访在首尔DDP举办的CHANEL时装展，崔始源和润娥见到了时尚大帝！当时看秀的还有李钟硕。
2016年的巴黎时装周上，朴信惠有幸和老佛爷合影，大大的笑容立刻就让人感受到她的兴奋。
2017年米兰F/W时装周上，国民初恋秀智见到了老佛爷，作为时尚界的新宠儿，秀智在大帝面前略显拘谨~
美籍韩裔超模Hye Park是各大秀场的常客，老佛爷与之合影时虽然依旧面无表情，但却拥抱了她。
「图：《BAZAAR》、各明星IG」
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