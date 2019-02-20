《触及真心》今晚第五集：李栋旭将与刘寅娜来场浪漫的「野餐约会」～！ 高准熹与YG专属合约到期，不再续约！已收到多家经纪公司的邀请，正在慎重考虑中！ 「时尚大帝Karl Lagerfeld陨落！」原来他和这么多韩国明星合影过，不过最爱的一定是他！ 《耀眼》搞笑担当孙浩俊「毁形象」到担忧今后演戏生涯，剧组安慰「说不定会接拉面CF」XD SJ成员一直写错演唱会名字，出现了各种版本！担任舞台导演的银赫被逼疯 XD 《触及真心》李栋旭的完美权律师侧拍照，到底要吃什么才能长得那么俊美？ 《耀眼》韩志旼X南柱赫最新画报CP感十足，毫无年龄差的违和感啊～！ Jus2 最新预告照朦胧性感 完整 MV 将提前一天释出！ Wanna One 出身各个是票房保证！河成云见面会门票火速售罄 [有片]朴宝剑再席卷泰国 3/20推出日文单曲「Bloomin’」抢先听!! 「老师，我可以！ 」金瑞亨最新写真公开，完美诠释帅气优雅 黄旼炫只身拍摄新 MV？Pledis：「是 NU‘EST 全员新专辑的一环」 晋升爸爸的朴轸永恶补育儿常识，被婴儿迷得魂不守舍！网友：《超回》快安排下~ 都是仙女颜值的Sulli和BLACKPINK JISOO撞「腰」了！XD 朴宝英&安孝燮这部高颜值甜剧《Abyss》一定要追啊！美女变丑女&丑男变美男：剧情超特别 「宠妹狂魔」iKON B.I陪小15岁的妹妹玩儿童游戏！ HARU惊喜现身EPIK HIGH网路直播！ 大秀母语级流畅英文 [专访]《证人》郑雨盛口中所谓的“好人”是？（下） 《太后》、《鬼怪》李应福导演将执导tvN新剧《甜蜜之家》！改编自网漫，「丧帅」男主角适合谁来演呢？ BTS防弹少年团日巡甫落幕 新巡演《LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF》又将登场！ (G)I-DLE 释出两支预告片 立体描绘〈I Made〉的丰富性！ 31冰淇淋最强联名：开学让你一秒成为Insider！ BLACKPINK在美国出道被批「欠缺实力」？！ 朴芝润「犯花痴」：「朴宝剑、姜丹尼尔像亲儿子一样可爱」老公：「你儿子现在5岁」

Karl Lagerfeld，CHANEL艺术总监，时尚圈尊称一声「老佛爷」。 2月19日突然传他出去世的消息，享年85岁。 全球的明星也纷纷发文来向这位已故的传奇人物致敬。

老佛爷走的实在太突然，这个消息足以震动整个时尚圈。 几乎和全球所有大明星合作过的他对韩国明星也情有独钟。 韩国艺人中，最受老佛爷宠爱的必然就是BIGBANG的队长G-Dragon。



老佛爷的离世应该是GD的痛，毕竟老佛爷是他最爱的设计师，而老佛爷生前最宠爱的明星之一也是他。 而GD与CHANEL的关系，更是说出来让人惊讶。 作为引领时尚、最会穿衣的潮星，GD也是唯一一个能把女装穿出自己独特味道的男星。



2009年全智贤作为首个被老佛爷邀请出席CHANEL F/W Haute Couture的韩国女演员亮相，就算是气场强大的她在老佛爷跟前也是「低调」了起来啊！



2009年在上海举办的「巴黎-上海」高级手工坊系列Show上，申慜娥作为韩国代表受邀参加，和老佛爷合影似乎都不敢靠近。



2012年，宋慧乔就和老佛爷有过合作，他离世之后乔妹就通过SNS悼念，并晒出了当时的照片！



氧气美女郑丽媛也曾参加过老佛爷的Show，郑丽媛在自己的SNS上晒出与老佛爷合影时，还称对方为「Karl大叔」。



拍照一向很低调严肃的老佛爷竟然和CL玩起了BOBO，看来CL的亲和力真的很无敌啊~



2015年，老佛爷亲自造访在首尔DDP举办的CHANEL时装展，崔始源和润娥见到了时尚大帝！当时看秀的还有李钟硕。



2016年的巴黎时装周上，朴信惠有幸和老佛爷合影，大大的笑容立刻就让人感受到她的兴奋。



2017年米兰F/W时装周上，国民初恋秀智见到了老佛爷，作为时尚界的新宠儿，秀智在大帝面前略显拘谨~



GOT7成员Jackson竟然也和老佛爷合过影！！



美籍韩裔超模Hye Park是各大秀场的常客，老佛爷与之合影时虽然依旧面无表情，但却拥抱了她。



另一位超模SOOJU曾和老佛爷一起走过秀~



「图：《BAZAAR》、各明星IG」

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