之后的BIGBANG，他们还能以完整体回归吗？

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K-POP曾经的王者BIGBANG，遭遇一系列风波之后他们还能以完整体回归吗？

曾几何时我们从不敢想像没有了BIGBANG的YG娱乐会是怎样一种情境，1996年成立的YG在2006年推出BIGBANG之前，虽然也打造出了Jinusean和1TYM， 但能让YG娱乐跻身韩国娱乐圈三大巨头行列，BIGBANG绝对是最大的功臣。 BIGBANG每每发布新曲都横扫各大音乐网站和音乐节目，在全球圈粉无数，成为了YG旗下最能挣钱的爱豆团，可以说是BIGBANG造就了现在YG的半壁江山。 而BIGBANG不仅仅是一只偶像团，各成员的SOLO活动也是备受关注，甚至有实力在北美等地举办大型个人演唱会，就连YG老板杨贤硕都说「是BIGBANG成就了YG」。



2006年出道，2016年迎来出道10周年的BIGBANG发型了特别专辑《MADE SERIES》，这张专辑可以说是火遍全球，成员们一边回忆著过去10年的活动一边憧憬著未来的10年。 G-Dragon就在《MADE THE FULL ALBUM》发售纪念采访中表示：「别人会注重过往，会将那段辉煌看作全盛期或是高潮期，我们有幸福的苦恼，就是我们要想著未来，这张专辑要好好做，下张专辑更要好好做。 比起昨日，更好的今天和明天才是BIGBANG的高潮和亮点。 」

就是这样一只王者团队却在近几年负面消息频出，形象一落千丈，到了2019年更是触底到了名誉不可恢复的时刻。 作为艺人的他们，出现在社会新闻中的次数甚至比出现在娱乐版面的次数还要多。

事情先从2017年说起。 2017年2月入伍的大哥T.O.P在作为义务员警服役期间被踢爆2016年多次吸食大麻，对此事供认不讳的T.O.P很快被部队除名，同时被法院判处有期徒刑10个月缓期2年执行和罚款12000韩币。 被剥脱了义务员警身份的T.O.P后来又以社会勤务要员身份继续服役。



因为T.O.P的「大麻门」使得队长G-Dragon的旧新闻再次被翻出， GD於2011年涉嫌吸食大麻而被调查，经纪公司解释当时GD在日本某夜店内抽了一根一名男性递过来的香烟，而GD并不知道香烟中含有大麻。 最后检方以GD是初犯且吸食量极少仅做出了缓起诉的处分。 事后GD虽然通过《Healing Camp》吐露心声并做出反省姿态，但依旧无法全然洗刷掉「吸大麻」的标签。

入伍后的G-Dragon也是风波不断，多次被爆在军队中享有特权，1个月请2次病假，生病时作为一等兵还享受上校待遇。 虽然经纪公司回应「没有享受任何特权，按照部队规定入伍」，但未平息网民们的怒火，反倒更让人质疑和猜测。



而太阳和大声於2018年3月入伍，两人都在认真服役中。 谁也没想到尚未服役的胜利让BIGBANG完整体活动的可能性又降低了。 哥哥们入伍之后，无论是娱乐圈事业还是生意都忙得风生水起的胜利竟然因为经营的夜店而栽了个大跟头。



曾在《我独自生活》中自爆自己经营著一家名为Burning Sun夜店的胜利因为一起去年11月发生在夜店内的暴力事件登上了社会版面。 MBC电视台在多档新闻节目中报道了这件事情，爆料该夜店内不仅发生了暴力事件，甚至还利用毒品迷奸女生。



事情爆发后，胜利在多日沉默之后发声表示为了准备入伍，早就卸任理事一职，平日也仅担任宣传工作，并非实质上的夜店拥有者和经营者。 这样的声明怎能消除民众的质疑，胜利反倒被骂「推卸责任，之前还在电视上装老板」。 没想到就在民众仿佛已经开始淡忘此事之时，胜利又被爆出一张和一名女性的合影，而更糟糕的是该女与夜店供毒事件有关，间接暗示胜利也清楚店中有毒品交易，但胜利回应：「我在夜店里只要有人要求合照我都会答应」，强调「照片拍摄的正确时间点，以及对方的身分，我不太记得」。



BIGBANG的坠落让人更觉心痛和惋惜的原因是他们曾经是无数人的偶像和榜样。 曾经的他们醉心於音乐，尝试各类曲风，稳步成长，为K-POP奉献了数只制作精良的歌曲，他们不仅是WINNER、iKON等同门师弟团的榜样，也是无数其他经纪公司歌手最想成为的人。

曾经即使深陷吸毒、车祸等负面消息，BIGBANG也能重回巅峰是因为他们独一无二的音乐特色。 而现在，因服役而来的空白期，以及空白期里爆发出的各类丑闻，就连死忠粉们也开始「出走」，现在的韩网上一旦出现关於BIGBANG的消息，下方的留言多是批评和谴责。 看来，就算业务能力再怎么强，一旦触及到民众的道德底线，哪怕是BIGBANG这只天王团也可能被抛弃。



「图/素材：NATE NEWS」

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