【旅游资讯】樱花季！ 韩国DAISO大创推出超多款樱花系列商品

【旅游资讯】樱花季！ 韩国DAISO大创推出超多款樱花系列商品

旅游   2019年2月14日   星期四11:13   Sani  

完全被樱花迷了心魄！ 樱花颜值加上大创的平价保障，感觉买到就是赚到啊~

韩国大创宣布在2月15日正式推出2019春季系列「BomBom Series」，了解行情的网友早已开始摩拳擦掌！ 因为大创在2017年第一次推出春季系列时，一周之内就买掉了50%，2018年把商品种类增加到4倍（110多种），同样在一周内卖掉50%，人气有目共睹。

这次的系列被网友评价为「历代颜值最高」,从随行杯、钥匙圈、杯垫到手机壳、充电线，全都令人动心！

各式不锈钢随行杯、保温瓶5000韩元：

LED吸管随行杯3000韩元：

易开罐型不锈钢随行杯5000韩元：

樱花玻璃杯2000韩元：

樱花烧酒杯1000韩元，啤酒杯2000韩元：

磁铁开瓶器1000韩元：

樱花造型碗碟，从1000到3000韩元不等：

各式马克杯2000到3000韩元：

流动亮片杯垫2000韩元，防滑杯垫1000韩元：

纸胶带（3卷）、花瓣纸胶带，各1000韩元：

信纸、钢笔、毛笔套组2000韩元：

高速充电线5000韩元：

流动花瓣亮片手机壳5000韩元：

这系列真的超多而且一直在更新，明天开始在韩国各个大创卖场开始发售，手刀冲啊！！

（图源：IG@daiso_designlab）

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