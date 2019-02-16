只有外国人可以享受的韩国购物季：多项优惠赶紧把握机会！
旅游 2019年2月16日 星期六09:15 Chrissy
由韩国政府文化体育观光部与韩国访问委员会所主办的韩国购物季，今年已是第十个年头，每年都在1月中到2月底的时间，提供许多折扣、活动、体验给外国观光客。
韩国购物季与许多大型企业合作，例如: 济州航空、乐天集团、东和免税店…等，让在韩国各地的游玩的外国人可以使用，就像是2人同行1人免费的K TRAVELBUS的旅游巴士，与朋友一起到地方玩耍，或是外国观光客第一站都会去到的明洞商圈、东大门，也有折扣优惠，清潭洞的店家这次亦有参战季喔！其中最特别的是望远市场，在望远站的这个传统市场，早已在外国人旅游手册、部落客之间必介绍的一个市场，购物季也与市场合作，提供赠品、文化表演优惠…等。
在2月份连假期间到韩国旅游的朋友，或是已经在韩国旅行，不妨参考一下购物季，除了购物之外，还有专属於地方的特别文化体验，只有外国人才可以享受机会难得！
照片来源: 韩国访问委员会 Facebook
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