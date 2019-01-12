终於听到食客心声！辣火鸡面酱料SOLO出道，仁川机场就能买！

要说近几年最火爆的韩国泡面是什么口味，那一定就是变态辣的辣火鸡面。 它有种令人著魔的味道，即使是不吃辣的人吃了第一口之后也会忍受著舌头的刺痛想要尝试第二口，这也成了不少前来韩国旅行的游客们必买的伴手礼。
人气冲出亚洲走向全世界的辣火鸡面，精华中的精华当属那份甜辣甜辣的酱料，尽此一包就让无数人沉迷。 来旅游的小伙伴买辣火鸡面的时候是不是都在感叹一大包泡面实在太占地方了，虽然很想多买一些带回家，奈何箱子不够装。
也许是商家听到了游客们的心声，推出辣火鸡面的三养食品竟然上市了辣火鸡酱料，没错！ 就是辣火鸡面里那包红彤彤的酱料包。 其实2017年的时候，三养就推出过限量版的火鸡辣酱，并且只在官方网站上出售，很快就被一抢而空。
辣火鸡酱在仁川机场的7-11便利店内「现身」，且有足足三层货架那么多，200g瓶装酱料售价5000韩币。 买回家之后可以用来拌面、拌饭、拌粉丝、拌年糕，勇於尝试的话你就会吃到不一样的美味哦。
深知辣火鸡面「辣味」的韩国民众们对在机场出售的这款辣酱颇为「担心」，吐槽是「杀人未遂」，害怕外国游客根本受不了这变态地狱辣味。
「图：三养食品、NATE」
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