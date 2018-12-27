IU Band吉他手吐槽IU把他的吉他抢走！生无可恋的表情让IU回覆：「你还真的很生气啊...」
明星 2018年12月27日 星期四11:50 Yuan
IU是为了自弹自唱《宝贝》给粉丝们啊！不过这真的是个感情好又会玩的Team呀 XD
IU日前到台湾举办「出道10周年演唱会」，为了给粉丝们惊喜，还自弹自唱了《宝贝》跟粉丝们晚安道别。昨日，IU Band吉他手jukjae在IG发了一张和IU在舞台上的合照，照片中IU正拿著吉他在唱歌，jukjae本人则在后面发懵，更写下：「知恩抢走我的吉他啦-_-。」
照片一公开，引发不少粉丝留言表示：「是可爱的Team」、「知恩把人家的饭碗抢走了」、「吉他手的表情生无可恋」、「看到真的笑出来」等等。而IU更亲自回覆：「你还真的很生气啊...」不过吉他手也回覆：「吉他弹得很好。」这真的是个感情好又会玩的Team呀（笑），因为刚好逢圣诞节，大家都还变装了呢！
而IU「出道10周年演唱会」从釜山开始，之后到光州、首尔，也到海外香港、新加坡、曼谷和台北与粉丝们见面，接下来安可场将於1月5日在济州岛举行。另外，IU也将参与g.o.d出道20周年专辑的Faet.，参与的歌曲是代表充满g.o.d独特感性的歌曲，令不少粉丝都很期待。
（图：IG@dlwlrma、IG@jungjukjae、IU＿TENG）
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