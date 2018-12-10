BTOB 昌燮新专辑全曲试听出炉　入伍前一周举行个人演唱会！

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明年 1 月就要入伍的昌燮将在明天推出首张个人专辑，先来试听他参与了创作的每首新歌！

CUBE Entertainment 今天（10 日）公开了昌燮的首张迷你专辑〈Mark〉全曲试听影片，从主打歌 “Gone” 到 “Way”、「缝隙」、”Shelter”、”Ever” 和无人声版的 “Gone” 共有六首歌曲，让歌迷细细品味他灵活而多变的唱腔和诠释功力。



而在 2019 年 1 月 5、6 两日，昌燮将在首尔 Yes24 LIVE Hall 举行个人演唱会《SPACE》，而昌燮也已经准备了从流行歌、抒情歌乃至摇滚等风格多元的歌曲。

《SPACE》将於 14 和 17 日抢先开放官方会员 Melody 购票，一般售票则是在 19 日开放，作为昌燮入伍前的最后一场演出，不难想像门票抢手程度，希望大家都能顺利买到罗！



（照片与影片来源：CUBE Entertainment）

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