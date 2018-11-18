好像有魔法令时间静止的好地方——昌原林荫道

来韩国旅游的观光客越来越多，来过韩国不只一次的朋友，首尔圈早已无法满足他们，也开始往各地方探索。
位在韩国东南端的港口城市相信许多朋友不陌生，2010年昌原市、镇海市与马山市合并成现在的昌原市，每年春天都会有大批游客涌入欣赏樱花，而每年也会在昌原举办的Kpop Festival也吸引很多迷弟迷妹们的造访。
不只樱花，昌原也是个充满文艺气息的城市，近来昌原最火红的地带非昌原林荫道莫属。
昌原林荫道聚集各式风格的咖啡厅、艺廊以及工作坊，受到年轻人的欢迎。这次来到林荫道上的一间咖啡厅，从外观上就引人注目，全白的外墙找不到入口，与隔壁邻居的围墙上，才看到入口指示。
沿著指示走入来到后院，这才看到咖啡厅的门口，打开落地窗走入，是一栋典型韩式家庭住宅，客厅摆放两组沙发，三个房间也有著不同的摆设与特殊造型的灯饰，很可惜周六下午每个房间都有客人，没有办法拍照。
上到二楼，偌大的空间铺著木质地板，只有简单的两组桌子在旁边，留白的空间不给人太大的压迫感，可以悠闲的享受咖啡以及与友人的谈话。喜欢自然风的朋友，也可以来到后院坐在摇椅上，夜晚悬挂的一排灯泡亮起，与白天又是另一种样貌的展现。
二楼也有两个房间，其中一间仅摆放一面全身镜，没有粉刷的墙面，营造极简风格，当然成为探访客人的拍照圣地。
看著窗外的林荫边喝著咖啡，也许是在地方，不像在首尔，人流、车流来来去去，坐在这里时间好像静止般，外界的纷扰隔绝在这一个空间之外，忙碌的生活中获得一个下午的平和。
店名: 테트라
地址: 창원시 의창구 용호동 54-6 창원 가로수길
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