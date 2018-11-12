防弹少年团掳获美国大众的心！在《2018 全美民选奖》勇夺四冠
KPOP 2018年11月12日 星期一13:25 施乃琪
还记得 9 月时防弹少年团入围《2018 全美民选奖》(2018 E! People's Choice Awards) 多个奖项吗？结果他们又满载而归啦！
《2018 全美民选奖》在美国时间 11 日傍晚六点隆重登场，虽然防弹少年团因为正在日本举行巡演而未到场领奖，他们还是风光地一手包办「年度团体」、「年度社群名人」、「年度 MV」(Idol) 以及「年度歌曲」(Idol) 登上四冠王宝座。
由美国无线台 CBS 主办的《2018 全美民选奖》自 1975 年举辨至今，奖项囊括电视节目、乐坛和影坛，对於连连在告示牌写下佳绩、又上过当地三大台电视节目的防弹少年团而言，这次的殊荣无疑实至名归。获奖后他们也立刻录制了一段短片分享喜悦，当然也照例连连感谢 Army。
另一方面，最近防弹少年团也正在举行世界巡回演唱会《Love Yourself～Japan Edition～》，下个月 8、9 两日也会来到台湾开唱。
（照片与影片来源：Big Hit Entertainment）
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留言/评论
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只看到winner就點進去，以為我的愛團也有勒.....
34分前
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winner 團體的歌曲也是很好，不過YG公司也太慢慢的讓他們發片。
31分前