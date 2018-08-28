高能预警！MAMAMOO 颂乐钟情血腥暴力歌曲，辉人送外号「草莓酱出来了」
明星 2018年8月28日 星期二13:15 Rui
作为一个爱豆团中同吃同住的队友，成员们之间的称呼都有独特的代号，比如Red Velvet成员们的通讯记录里就互相存为「老师」，f(x)的妹妹们会亲切的称宋茜Victory为「维妈」。MAMAMOO的辉人对颂乐也有独特的称呼，但细细了解之后会让人毛骨悚然。
最近韩网上就公开了一个名为「现在成为争议的MAMAMOO辉人把颂乐存储为’草莓酱出来了’的理由」的帖子，引发了广大线民的热议。
一切源於一场MAMAMOO的活动，期间辉人表示自己的通讯记录里把颂乐存储为「草莓酱出来了」，玟星听了后十分好奇，就追问对方理由。原来是颂乐很会模仿FatDoo一首关於谋杀分尸女友的歌曲~，於是辉人就以该曲中的一句歌词指代她。
歌词是这样的（预警，会引发不适）
（小编看得后背直窜冷风）
残忍血腥的歌词让线民们咋舌，不少人留言指责MAMAMOO口无遮拦：「世上竟有这样垃圾一般的歌，而把这些若无其事说出来的人也很没有脑子」、「MAMAMOO是故意引争论的吗？ 而且已经不止一次了，显然就是她们的错」、「竟然会有人找这种歌来听，还告诉粉丝，脑袋空空」、「喜欢FatDoo的人都很奇怪」。
这首歌不仅歌词恐怖，就连MV也拍得很瘆人~
「图：PANN」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论
-
dcard 的刪掉了，現在換你們新聞要出來亂嗎？
1小时前
-
多久的事了
有需要挖舊文來吵嗎
沒事找事⋯
1小时前
-
-
-
都多久之前的事情了 還拿來寫新聞.....
2小时前