FTIsland 第 18 张日单＋秋季日巡接力登场　同时似乎又要有韩语新歌？

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在结束韩国活动后不久，FTIsland 又在昨天推出了日语新单曲，大家应该早就听过主打歌 "Pretty Girl" 了吧？又是一首很适合夏天听的歌呢！

FTIsland 在昨天（22 日）正式发行了 第 18 张日语单曲〈Pretty Girl〉，这首歌和专辑中收录的 "Remember" 依然由主唱李洪基作词、作曲，而 "Beark It Down" 则是队长崔钟训的作品。



随著新单曲发行，FTIsland 的秋季巡回演唱会《FTIsland Autumn Tour 2018 -Pretty Girl-》也将从 9 月在爱知开跑，陆续巡经广岛、大阪、东京、新舄、宫城和岐阜，总计会在 7 座城市举行 11 场演出。



惊喜的是，就在准备全力投入日本活动的同时，昨晚李洪基在自己的 Instagram 上发出一张附带歌词的照片，并说：「虽然这是我们自己写的⋯⋯但 key 是不是太高了啊？大植啊⋯⋯要不要降个半 key？」

虽然 FTIsland 不久前才刚发行韩语第六张迷你专辑〈What If〉，但这则贴文也让大家好奇是否在暗示著新歌的到来。希望很快又会有好消息啦！



（照片与影片来源：FNC Japan、@skullhong12）

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