【电影推荐】帅哥云集的《爱上变身情人》，带你回顾一下亮相演员有谁～！？

这真的是一部描绘各种细腻情感的电影，而且特别适合静静的欣赏～！由於《金秘书为何那样》结局后，为了看朴叙俊又再回看一次！！！
韩国爱情电影《爱上变身情人》最近要准备翻拍成电视剧了～！这部高达30位以上演员串场（加上回忆镜头一共多达70多位演员）的电影，绝对是值得一看！
故事描述了男主角「金禹镇」每天早上醒来，都会变成完全不同的另一个人，性别、年龄、国籍等等都有可能变换，这样的他…对女主角洪怡秀（韩孝周 饰）情有独钟，某天醒来他变成了一位型男（朴叙俊 饰），於是他决定鼓起勇气邀请她出去约会…。
而朴叙俊的角色…算是戏份较多的，因为他为了能保有这个身体多一点时间，结果忍住不睡著，所以也可以算是正港男一了吧～！？他和韩孝周站在一起时，也是俊男美女相当登对。
其中，「金禹镇」也会变身成女生，所以朴信惠、高我星、千玗嬉、上野树里也在其中～
▼在电影里，小编心中的八大帅哥：
朴叙俊
徐康俊
李栋旭
柳演锡
李玹雨
金柱赫
李阵郁
李凡秀
▼可以一次看过多名演员亮相的影片整理：
此外，电视剧将由李民基、徐玄振、安宰贤、李多熙等人领衔主演，会变身的则换成了女主角，讲述每个月有七天会变换面貌的女人，和有脸盲症的男人相遇后，展开一系列独特疗愈的爱情故事，预计接档《Life》在下半年播出。（想看人物介绍请点击此处连结）
（图自：官方剧照）
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