来韩国逛超市请一定记得带好环保袋！最严格的禁止塑胶条例10月1日开始了～
旅游 2018年8月12日 星期日10:02 Rui
来韩国旅行免不了要去超市血拼一场，买上一些特产回家送给亲朋好友。大家在购物的时候是不是经常被问「是否需要塑胶袋或纸袋」呢？ 虽然都是有偿使用，但从10月1日起一次性塑胶袋将在韩国的各大超市、商场全面消失。
韩国政府今年上半年公布了垃圾回收利用管理综合对策（以下简称「综合对策」），计画在2030年前将塑胶垃圾减排一半，并将回收利用率从34%提高到70%。 预计大型商场和超市最早10月起全面禁止使用一次性塑胶袋。
除了禁用塑胶袋之外，韩国政府从8月1日起正式实施限制使用一次性杯子，环保部与16家咖啡品牌和5家速食店品牌签署了自主协约，从8月2日起，若不询问顾客意见而直接提供一次性杯子，将根据咖啡厅或速食店的面积及违反次数， 予以200万韩元以下的罚款。Starbucks等知名咖啡连锁店已经贴出告示，表示店内将不再自主使用一次性杯子，希望求得顾客的谅解。
「图：网路」
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