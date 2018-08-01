还在吃ISSAC吗？最近韩国人都在吃这个！
旅游 2018年8月1日 星期三10:11 Kiki
ISSAC是韩国一间售卖三文治的早餐店，即使大部分的店都是以外带为主，还是可以经常看到门外的「长龙」。
然而，韩国本地人又有几位会买ISSAC做早餐？最近说到厚三文治就会想起这个「Egg Drop」。
Oh My God!只是看照片，肚子已自己叫起来。这个蛋的厚度，也真的太诱人了！
还有这个结合了牛油果，更加吸引！来，牛油果爱好者的挥手区。
款式选择来说，不算太多，但胜在材料的完美结合，变成了吸引度极高的厚三文治，价格如同ISSAC一样的差不多亲民，W2400 – W3600左右。
而且装潢以简单的黑白色格仔来作设计。简直是改变了过往对早餐店的看法，原来早餐店都可以这么优雅。
Egg Drop
钟路店：서울특별시 종로구 북촌로5가길 28 （10:00 – 20:30）
新村店：서울특별시 마포구 신촌로 90 지하1층 （7:00 – 21:30）
Instagram: eggdrop.official
官网：http://www.eggdrop.co.kr
图片来源：官网＆官方Instagram
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