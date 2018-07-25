真的辛苦了！一手一只小风扇帮自己降温的韩志旼 夏天拍摄冬天的戏份中～

韩志旼也太可爱了吧～可是，现场一定很炎热…（哭）后面的池晟还围围巾呢！
於下月（8月）1日迎来首播的tvN新水木剧（周三、四播出）《认识的妻子》，将接档《金秘书为何那样》（主演：朴叙俊、朴敏英）。作品描述正处於婚姻倦怠期的金柱赫（池晟 饰），在穿梭过去与现在的途中，根据自己的选择改变自己和周围人命运的奇幻爱情故事。最新预告大家都看了吗？
饰演女主角「徐友珍」的韩志旼近期於个人SNS，分享电视剧拍摄现场。只见她穿著厚重又抢眼的红色牛角扣大衣，手上却拿了两只小风扇猛吹…最近热到破表的韩国，在夏天拍摄冬天的戏份，真的好辛苦…饰演男主角「金柱赫」的池晟也是身穿大衣，还围围巾，对比其他穿著短袖的工作人员，简直是两个世界！
工作人员也在空档帮韩志旼降降温！以造型判断，应该是在拍摄两人结婚前、年轻时的戏份吧～
即使在这么热的天气，穿著冬天服装，韩志旼还是露出笑容，还和大家分享了片场照片。而她的「童颜」也再次引发网友讨论，扮演大学生还是很适合啊！
不过，志旼姐姐还有小风扇可以吹…那顶著37度的大热天、在户外穿著羽绒外套进行拍摄的Super Junior队长利特…小编只能说利特真的太、太敬业了！（哭）
（图片来源：韩志旼SNS、THE LEETEUK@Twitter）
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