EXO-CBX 日专发行两周气势不减反增　首度称霸 Oricon 单周榜！

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一结束韩国行程后立刻投入巡回演唱会行程的 EXO-CBX，在以精采表演袭卷日本的同时，首张正规专辑〈MAGIC〉销量也开出红盘啦！

以今天（22 日）的数据为准，EXO-CBX 凭著最新日语专辑〈MAGIC〉夺下了 Oricon 单周专辑榜冠军头衔。这张作品当初一发行就登上单日冠军宝座，首周则位居第三，如今发行近两周后反而后势看涨。

特别的是，这也是 EXO-CBX 首度称霸 Oricon 单周榜。过去 EXO 的首张日语单曲〈Love Me Right~romantic universe~〉和正规专辑〈COUNTDOWN〉都曾获得周榜冠军，还创下了海外团体首度以首张单曲、正规专辑包办周榜冠军的纪录；如今连小分队 EXO-CBX 也突破了，接下来的表现更值得期待啦！



另一方面，EXO-CBX 日前也已经展开了巡回演唱会《EXO-CBX “Magical Circus” Tour 2018》。

（照片与影片来源：avex、SM Entertainment）

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