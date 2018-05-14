重组女团UNI.T出道曲太过「性感」引争议！网民：看了这支舞父母该有多伤心啊

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「第24届我爱你大韩民国2018梦想演唱会」於日前在首尔隆重唱响，由综艺选秀《The Unit》中脱颖而出的TOP9组成的UNI.T在此上演了出道舞台。

《The Unit》为已经出道却未能发光发热的偶像们提供再次站上舞台的机会，而最终组成的UNI.T为杨智媛（SPICA）、佑熙（Dal★Shabet）、胤祖（Hello Venus）、 ZN（LABOUM）、宜珍（SONAMOO）、豫彬(DIA)、李玹珠（APRIL）、李秀智（THE ARK韩拉）、NC. A。 作为有经验的爱豆团成员，9人的全新出道也让粉丝们期待不已。

然而当天的表演结束后却引来了不满，原因是UNI.T的新歌编舞太过情色。 新团队的主打曲为《跨越》，成员们身穿杏色薄纱透视服装亮相，下装更是火辣性感。 接下来的表演完全让歌迷们目瞪口呆~

成员们在舞台上下跪、俯身、摸腿，姿势极尽撩人，再加上细雨纷飞，湿了的杏色服装更是若隐若现。

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而其中腰臀、骚之弄首，背转下腰抚摸大腿的动作让人看得咋舌，因下装过短，成员们转身下腰时几乎时底裤几乎看得一清二楚。

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表演结束后网路上就引爆了不小的争议，因为是重新出道的女团，成员们都存在忠实的老粉丝，众人愤慨「难道是为了让她们跳这种舞才让她们重新出道的？ 」、「编舞必须改，要不然电视台肯定不会过审」、「父母看了该有多伤心啊」等。 也有网民不以为意，称：「孝琳、泫雅的舞比她们还要暴露」、「就只是性感而已，不要小题大做。 」

「图：TD/YouTube」

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