《玻璃庭院》文瑾莹与金太勋 情侣画报公开
电影 2018年3月14日 星期三10:01 Erin
《玻璃庭院》中的两位主要演员文瑾莹与金太勋，在情侣画报中展现不同魅力，相当吸睛。
电影《玻璃庭院》描述由一本畅销小说所衍生的神秘事件，以及描述著悲伤秘密的一部作品，默默无闻的作家成为了畅销小说作家，但却揭开了令人震惊的秘密。文瑾莹饰演一位深入研究利用叶绿素成为人工血管的科学家在妍，金泰勋则饰演一位首部小说作品遭受失败而一蹶不振的无名作家志勋。
公开的画报中文瑾莹顶著一头相当自然的发型，但却带有一种神秘感，金太勋则是充满秋天的气息。他们就像电影中一样，两人都有著无法被人参透的神秘眼神，令人期待电影中两人的互动表现。
后续的访谈中，文瑾莹被问到平时如何挑选作品演出呢？她说其实只要依照自己本人的意愿来挑选就可以了，这样一来感觉上很愉快，并非那种兴奋的有趣，而是被剧中拥有著爱情与迷恋那样的角色所吸引。金太勋则认为《玻璃庭院》电影中所谓树林里的小屋带来了能量，是相当特别的一部作品。
《玻璃庭院》已於3月9日在台上映。
图片：Marie Claire
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