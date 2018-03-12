防弹少年团与 Army 双喜临门！第 2 支三亿 MV 报到 同时在美国《iHeartRadio 音乐奖》获奖
KPOP 2018年3月12日 星期一11:56 施乃琪
进入 2018 年后，防弹少年团创纪录的速度号下也越来越快了。在唱片销量突破 160 万后，”FIRE” 的 MV 点阅数也接续著 “DNA” 突破三亿大关啦！
以本日（12 号）凌晨约 5 点半的数据为准，防弹少年团最初经由 1theK 官方频道发布的 “FIRE” MV 点阅数风光地突破了三亿大关，至中午时又添了二十几万。如此一来，防弹少年团也成为韩国唯一坐拥两支「破三亿」MV 的团体。
“FIRE” 收录在 2016 年夏天发行的第二张板改版专辑〈花样年华 Young Forever〉中，强烈的节奏与表演在当时立刻掀起热烈回响，防弹少年团也自此踏上横扫海外榜单之路。
另一方面，昨天在美国加州举行的《2018 iHeartRadio 音乐奖》中，防弹少年团也夺下了「最佳男团」大奖，而官方粉丝 Army 更荣获「最佳粉丝」头衔。
稍早防弹少年团也特地录制了影片，除了发表得奖感言外也祝贺 Army：「你们很有资格得奖！谢谢你们无论何时何地，总是毫无保留地为我们加油。」偶像与粉丝双双获奖真的别具意义！
（照片与影片来源：Big Hit Entertainment、1theK）
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