什么时候可以看到李升基合流「罗PD军团」？「时间允许、机会到了 就可以做」

相信大家都很关心李升基什么时候能够再与「罗PD军团」相聚吧？尤其是《新西游记》，还有机会看到李升基出演吗？来看看他怎么说吧！
演员李升基退伍后便马不停蹄地展开活动。先是出演tvN电视剧《和游记》（於近期终映），然后成为SBS综艺节目《家师父一体》固定主持，加上电影《宫合》的上映，简直行程满档，也再次认证了他的高人气。
李升基表示，一直以来都是和镐童哥、寿根哥和罗PD这些艺能选手一起合作，但《家师父一体》是他首次脱离「罗PD军团」，因为他喜欢有挑战性的事情，所以决定出演。最近听到很多人说节目有趣，让他感到很欣慰，也给予了力量。
李升基回应了关於再次合流「罗PD军团」的问题。他回答，之前罗PD来探过《和游记》的班，也聊过天，感觉要展开新的计画是有困难的，因为时间上的问题。所以他觉得要是时间允许、机会也到了，无论如何都可以试试，还想要在展现一次给观众们看。
至於是否会重返《新西游记》，李升基回答，自己是元老成员，所以对节目有著深厚的情谊。但是退伍以后，也没有「一定要李升基一起做」的提案。不是说「不需要了」，而是节目已经相对定型，若是自己突然加入，说不定会产生反效果。所以，若是真的收到再次出演《新西游记》的提案，他也会苦恼一阵子的。
不过，李升基还是很期待能与「罗PD军团」展开新的企划。但就像他强调的，时间允许、机会到了，一切就好说罗！
（图片来源：NAVER）
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