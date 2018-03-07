防弹少年团再创新纪录！〈DNA〉MV 点阅数突破三亿大关
KPOP 2018年3月8日 星期四09:10 施乃琪
距离防弹少年团去年发行〈Love Yourself 承 “Her”〉才过不到半年，其中的主打歌 “DNA” 所破的纪录就已经不计其数，如今 MV 点阅数更突破三亿次啦！
以昨日（7 号）近中午的数据为准，防弹少年团的 “DNA” 官方 MV 已经风光地突破了三亿大关，轻而易举地又创下了韩国 MV 点阅数破三亿次的最快纪录。
事实上在这之前，”DNA” 也夺下了点阅数最快达一千万、两千万⋯⋯的每个门槛的纪录，一路势如破竹地横扫海内外各排行榜与纪录，在潮流瞬息万变的当代仍大展持久又火热的人气。
如此一来，防弹少年团目前除了 “DNA” 外，还有 “FIRE”、”Dope”、”Blood, Sweat & Tears”、”Not Today”四支点阅数破两亿的 MV，以及其他七支点阅数破亿的作品，依然是目前坐拥最多「破亿 MV」的韩国歌手。
防弹少年团的下一个记录会什么呢？就让我们拭目以待罗！
（照片与影片来源：Big HIt Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论