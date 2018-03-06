等不及啦！MAMAMOO 新专辑今晚问世　还有《一周偶像》可以看！

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连续看了 MAMAMOO 新专辑〈Yellow Flower〉的各种预告，Moomoo 们是不是都等不及迎来这次的新歌啦？今晚除了有完整 MV，也别忘了锁定《一周偶像》播出！

MAMAMOO 将於韩国时间 7 日晚间六点，推出第六张迷你专辑〈Yellow Flower〉的完整音源以及主打歌 MV。日前她们也公开了‎整张专辑的亮点集锦‎，成员以坚强实力诠释乐风多变的歌曲，尽管只是迷你专辑也让人期待不已。

不仅如此，这次的主打歌「星光闪耀的夜晚」是 MAMAMOO 首度挑战的电子浩室乐，有著强烈鼓点与鲜明的电子声效，从预告片就能一窥从未见过的面貌！



而就在回归当天，MBC Every1 也将播出 MAMAMOO 登上的《一周偶像》。身为「猎犬偶像」的她们，这一次似乎又要再创综艺巅峰啦！

先来听听 MAMAMOO 抢先公开的新歌「星星 微风 花 太阳」MV，今晚 Moomoo 们什么也别想，死守电脑就好啦！





（照片与影片来源：RBW）

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