「特惠入学」风波：郑容和被取消入学资格、赵权硕士学位也没了～
明星 2018年3月6日 星期二10:57 Rui
韩国娱乐圈和庆熙大学之间的「特惠入学」风波一直未平息，事件中心的CNBLUE郑容和与赵权依旧是舆论的焦点。
日前，韩国教育部发布了关於对庆熙大学大学院运营现况的调查报告，报告中表示取消了未参加面试却被大学院录取的郑容和的入学资格。 同时还取消了赵权的学位，赵权在毕业8个月后才交出公演录像，以此代替毕业论文，被指被校方特别照顾。 而赵权的指导教授就是介绍郑容和入学的教授。
昨日（3月5日），郑容和已入伍，对被取消入学一事未有任何回应。 而赵权方面虽未本人现身回应，但网路上已有不少校友为他鸣不平。 有庆熙大学的学生公开了赵权上课的照片，或站在众人前演讲、或和同学嬉笑、或等待教授上课。 而赵权不久前也在SNS上吐露心声：「我按照学校要求非常认真地准备毕业作品，向行政部提交资料时也被告知系里允许以毕业演出代替毕业论文。 我的大学生涯一瞬间变得乱七八糟，真的很痛苦。 」
「图：KSD」
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