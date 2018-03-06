「特惠入学」风波：郑容和被取消入学资格、赵权硕士学位也没了～

「特惠入学」风波：郑容和被取消入学资格、赵权硕士学位也没了～

明星   2018年3月6日   星期二10:57   Rui  

韩国娱乐圈和庆熙大学之间的「特惠入学」风波一直未平息，事件中心的CNBLUE郑容和与赵权依旧是舆论的焦点。

日前，韩国教育部发布了关於对庆熙大学大学院运营现况的调查报告，报告中表示取消了未参加面试却被大学院录取的郑容和的入学资格。 同时还取消了赵权的学位，赵权在毕业8个月后才交出公演录像，以此代替毕业论文，被指被校方特别照顾。 而赵权的指导教授就是介绍郑容和入学的教授。

昨日（3月5日），郑容和已入伍，对被取消入学一事未有任何回应。 而赵权方面虽未本人现身回应，但网路上已有不少校友为他鸣不平。 有庆熙大学的学生公开了赵权上课的照片，或站在众人前演讲、或和同学嬉笑、或等待教授上课。 而赵权不久前也在SNS上吐露心声：「我按照学校要求非常认真地准备毕业作品，向行政部提交资料时也被告知系里允许以毕业演出代替毕业论文。 我的大学生涯一瞬间变得乱七八糟，真的很痛苦。 」

「图：KSD」

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留言/评论
  • 양의정
    心疼趙權😭😭
    9小时前
  • Elin Huang
    根本就是教授有敵人吧！
    9小时前
  • Xiaoyu Zhang
    趙權也太可憐了吧！
    8小时前
  • 양의정
    我相信趙權是清白的
    8小时前
  • Sophia Wong
    就是教授有問題吧🙄我家容和只是入學但還沒念就還好，但趙權都已經念完了才被取消學籍也太慘了吧… 我相信他倆都是無辜的，有事的是教授跟學校吧🙄🙄
    2小时前
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