郑容和事件新进展！ 警方：「根本没进行面试」Vs.郑：「教授有来我的工作室」

本以为以告一段落的郑容和学历事件，没想到今天又爆出新料：包括郑容和、曹奎万等在内的3个人，都是未经过面试就被录取入学！
3月2日，首尔地方员警厅智慧犯罪搜查队以妨碍业务的嫌疑向检方提出起诉郑容和、曹奎万，以及另一位违规入学的某中小企业代表金某，并提出拘留説明郑与曹违规入学的庆熙大学一般大学院应用艺术系学科长李某、 操作艺人入学流程的庆熙大学国际学院对外合作处的副处长A某，以及郑容和的经纪人B某。
据警方称，李某明知「缺席面试时将以不合格处理」这一规定，还是以人情、对外合作副处长的委托等藉口，让上述3人违规入学，还利用自己在学校中的影响力向其他面试官施压，迫使他们在郑等未参加面试的情况下也给出分数。
郑容和在2017年博士招生过程中未参加面试，却在满分300分中获得了280分，以第一名身份被录取。 郑曾表示与学科长李某单独见面进行了面试，但实际上，两人在报名过程中一次都没有见过。
警方结论是：包括郑容和、曹奎万所称的「个别面试」，实际上，两人并未参加任何一次面试。
此外，警方还怀疑郑报名读博士是为了避免服兵役。 郑在2016年9月20日收到了入营通知，但他在此前一个月即8月26日，已经以读博士为由申请了延期服役。 郑的经纪人B某与庆熙大学对外合作处副处长A某素有交情，两人在2016年7月见过面，警方怀疑经纪人委托A某説明郑入学，A某又对学科长李某施压。
对此，郑容和经纪公司FNC发布声明称：「警方调查结果存在歪曲事实的成分，深感遗憾。 郑容和与FNC将在接下来的司法处理过程中对部分歪曲事实进行充分的说明。 」
随后，郑容和在个人SNS上PO文，表示：「据我所知，实用音乐等艺术类专业的博士课程，教授可以根据报名者的作品来了解其活动经历、作品能力，所以常常由教授决定如何进行面试。 我在进入大学院前，在工作室见了教授，给他听了我正在写的歌、已经发行的歌，也分享了将来的计画等等。 只想著面试可以由教授判断决定，而没有仔细看报名说明，这是我的过错，正在反省。 」
对於「为了延期服兵役才读博士」的质疑，郑容和表示自己一直认为作为韩国人必须服兵役，报名音乐方面的博士是因为职业是写歌唱歌，希望在相关方面做进一步学习。
最后，郑容和也表示「对於做错的部分无条件表示抱歉和深刻反省，会努力不再出现同样失误...... 在接下来的调查中将对歪曲事实进行充分说明」。
（图源：TV DAILY，郑容和IG）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究