快回归小萤幕吧！玄彬收到tvN新剧《阿尔罕布拉宫的回忆》男主出演提案
韩剧 2018年3月1日 星期四08:05 JiaJia
继收到SBS新剧《狐狸新娘星》男主角出演提案后，玄彬也收到tvN新剧《阿尔罕布拉宫的回忆》男主角出演提案！有粉丝表示：「不管哪一部，希望可以快快看到欧吧出现在小萤幕～」小编也相当认同这句话啊！
1月底，所属社表示，玄彬收到由《秘密花园》、《九家之书》申宇哲导演执导，和《九家之书》、《浪漫医生金师傅》姜银庆编剧执笔的SBS新剧《狐狸新娘星》男主角出演提案，有望睽违三年回归小萤幕。
昨日（28日），所属社相关人士透露，玄彬也得到tvN新剧《阿尔罕布拉宫的回忆》男主角出演提案，目前正在积极讨论中。该部电视剧由《W-两个世界》宋载正编剧执笔，《秘密森林》安吉镐导演执导，是一部动作惊悚片。男主角为投资公司的代表，因为商务行程前往西班牙，住进由女主角经营的便宜酒店（原本是一位吉他手），两人因而卷入奇妙事件中，预计下半年播出。
玄彬近两年以电影作品活跃於大萤幕，如：2017年的《机密同盟》（与柳海真、金柱赫、润娥等合作）、《骗子》（与刘智泰、朴诚雄、裴晟佑等合作），以及预计於今年上映的《猖獗》（与张东健、李善彬、赵宇镇等合作）和《协商》（与孙艺珍等合作）。若确定回归小萤幕，那就是继SBS《海德哲基尔与我》后，睽违3年出现在电视剧中。
（图片来源：TVDaily、NAVER）
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