尹启相因违反车辆管理法而遭简易庭起诉
明星 2018年2月21日 星期三10:23 Erin
演员尹启相近期在多部电影中都有精彩演出，包含与马东石的《犯罪都市》以及3月即将在台上映的《宅配男逃亡曲》也有特别演出，但最近却因违反车辆管理法而遭起诉。
首尔中央地检署於2月12日，因驾驶非法改装车辆，使用宽於车辆宽度之轮胎，而以简易庭起诉演员尹启相并罚金50万韩元。尹启相於去年11月在首尔束草区方背洞驾驶此改装车辆，被团体Car Paparazzi拍摄画面并告发，而此车辆是尹启相的公司所有，当日由尹启相驾驶。
对此尹启相所属公司在2月20日表示，最近尹启相的确因驾驶非法改装车辆而被简易庭起诉，关於罚金问题尚须由法院决定最终金额，目前并未接到通知。尹启相也对於个人行为引起社会议论而感到相当抱歉。
根据车辆管理法，要改装车辆时必须透过市场、军事用途、区厅长等的认可才可为之，若非经由正式管道而自行改装车辆并驾驶其车辆，可处一年以下有期徒刑以及1000万韩元以下罚金。
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留言/评论
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當然會有啊XDDDDDDDD 花漾奶奶秀英文那主角不就飾演檢舉達人的角色嗎？
8小时前