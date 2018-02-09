元祖偶像的魅力！水晶男孩殷志源见面会《2018 Private Stage “1 The Land”》门票火速售罄
KPOP 2018年2月9日 星期五14:05 施乃琪
继水晶男孩成员姜成勋的个人见面会在台湾被火速秒杀后，队长殷志源的个人见面会下个月也将登场，日前开卖的会员专属门票，在不过三分钟内就全数售罄，实在太厉害啦！
殷志源将於 3 月 10 日傍晚五点（韩国时间），在首尔奥林匹克公园的奥林匹克厅举行《2018 Private Stage “1 The Land”》。
日前殷志源抢先为官方粉丝 1kyne 开卖门票时，掀起了惊人的抢票大战，在短短三分钟内就销售一空，YG Entertainment 更紧急加开一般售票，供向隅的粉丝再度抢票。
这不仅是殷志源加入 YG Entertainment 后的第一场个人表演，更是他正式成立官方后援会后首度与粉丝相聚，深具意义的场合当然不容错过！尽管是见面会形式的个人演出，《2018 Private Stage “1 The Land”》仍安排了延伸舞台，届时场地将有三座舞台让 1kyne 们近距离与殷志源互动。
最后，就来看看殷志源想对大家说的话吧！
（照片与影片来源：YG Entertainment）
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