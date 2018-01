Apink孙娜恩脚踝受伤 1月25日奥运活动行程以坐姿完成 高俊熙写真再秀修长好身材! 「比起别人的视线,我更注重自己的满足」 《机智牢房生活》现实版!警方为了「业绩」与毒贩合伙,诬陷了毒品前科人士! 在《Jugglers》中超短发亮相,引发热议的她!还曾出演过《Healer》和《异乡人》呢! 宋再临确定加盟金裕贞&安孝燮新剧《先热情地清扫吧》 谜样新角色公开 祝 2PM 俊昊生日快乐!回馈粉丝的温暖祝福 韩语新歌〈Winter Sleep〉今晚发行 Wanna One要换宿舍啦,将搬至龙山区高级公寓!粉丝:「请换大一点的床吧!」 女王 BoA 携嘻哈舞曲〈NEGA DOLA〉回归在即 快来记下首周打歌行程! Red Velvet 最新主打歌〈Bad Boy〉首波预告颤栗出炉 发片当天直播回归 showcase! Highlight 起光为 RAINZ 迷你二辑赠歌 前后辈温馨互相加油! 盛大音乐祭《K-pop World Festa》 今日开放索票 快来看看有没有你家偶像! 朴海镇与现所属社续约 延续10年义气 宋承宪刘亦菲分手 行程再一次惹了祸 钟铉遗作《Rewind》被KBS判定不可播出 理由只因一句歌词 延续了13年的爱…ELF出演《你好》 男粉丝因为SJ变开朗、减重50公斤! 郑敬淏确定出演OCN新剧《Life On Mars》男主角!预计六月首播 Oh My Girl 火速再下一城 〈秘密花园〉第二冠入袋了!

Oh My Girl 火速再下一城 〈秘密花园〉第二冠入袋了! KPOP 施乃琪