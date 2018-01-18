「玛丽苏」浪漫剧太小儿科？ 这部写实19禁重口味《Return》从首播就让你欲罢不能

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看多了霸道总裁爱上我、平凡女主战胜貌美多金白富美这类「玛丽苏」浪漫韩剧是不是觉得这些都太小儿科了？ 如果你是偏爱社会题材类的写实作品，那么刚刚开播的《Return》一定会成为你的首选，一下子就把人拉入「水深火热」的现实生活中。

外遇、杀人，从首播开始《Return》就以刺激性内容带领观众入戏，超写实剧情让观众们看得咋舌，却也大呼痛快，快速毫不拖遝的剧情展开中又带著紧张感，难怪才播出第一集就已经让不少剧迷们欲罢不能。

新开播的SBS水木剧《Return》围绕马路上出现的神秘尸体、来自上流社会的4名嫌疑人展开，讲述了电视节目《Return Show》主持人兼明星律师崔慈惠（高贤贞 饰）和从劳教所走出的刑警独孤影（李阵郁 饰）一起寻找案件真相的故事。

该剧第一集就冲击十足，一具尸体出现在了马路上，而和廉美婷（韩恩静 饰）有著千丝万缕关系的上流社会4名男性吴泰锡（申成禄 饰）、金学范（奉太奎 饰）、姜仁浩（朴基雄 饰）、高凖熙（尹仲勋 饰）则是臭名昭著的「 恶党四人帮」，他们以金钱为武器专干龌龊残忍之事。

尤其在金学范的认知里，金钱就是万能的，将他人之生命是为儿戏，经常使用暴力却毫无罪恶感；

高凖熙则滥用毒品；

姜仁浩在妻子（郑恩彩 饰）、孩子面前是个体贴温和的丈夫、爸爸，但却和和廉美婷一直保持著外遇关系。 当廉美婷想要破坏姜仁浩一家看似和谐的关系时，姜仁浩顿时怒火中烧，在车里对廉美婷大打出手，更是把她扔在了下雨的街头，而这也是廉美婷最后的模样。

一周之后，廉美婷的尸体被发现在名牌旅行包中，独孤影以涉嫌杀害廉美婷逮捕了姜仁浩。 而姜仁浩就是真凶吗？ 故事才刚刚开始，崔慈惠和独孤影将携手揭开上流社会的黑暗。 带著温和面具，实则面目可憎的「恶党四人帮」，到底谁才是真正的凶手呢？

「图：《Return》」

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