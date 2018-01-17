宇宙胆小鬼要重出江湖啦！闵庚勋＆希澈 2 月发新歌　神童跨刀导 MV

宇宙胆小鬼要重出江湖啦！闵庚勋＆希澈 2 月发新歌　神童跨刀导 MV

KPOP   2018年1月18日   星期四08:45   施乃琪  

还记得 2016 年底诞生的「宇宙胆小鬼」吗？闵庚勋与金希澈这对相爱相杀的可爱伙伴， 时隔一年多终於要再度带著新歌回归，这次还是由「Samja 神」闵庚勋亲自作词！

闵庚勋与金希澈於 17 日宣布，预计在 2 月以特别组合宇宙胆小鬼之姿重出江湖，发表由闵庚勋参与作词、Super Junior 成员神童导演 MV 的新作品。

宇宙胆小鬼的首支作品 “Sweet Dream” 邀来金希澈心目中的女神——TWICE 成员 Momo 主演，《认识的哥哥》班底也友情助阵，把一首抒情歌演成反转又反转的温馨喜剧，在推出当时获得大众的热烈回响。

特别的是，上次 “Sweet Dream”属於 SM Station 企划的一环，这次则由身为长寿乐团 Buzz 主唱的闵庚勋来主导。究竟宇宙胆小鬼这次会稍微正经一些、还是再度笑翻大家呢？就让我们拭目以待啦～


（照片来源：影片来源：SM Entertainment）

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留言/评论
  • Huishan Yip
    Mei Hsin hahahahah I think will be very funny
    6小时前
  • Arisa Chen
    劇情也太搞笑^^
    7小时前
  • HueiSyuan Gan
    蝴蝶睡姿好聽哭！期待
    7小时前
  • Cheukhim Lee
    有無모모링客串
    6小时前
  • 朱恒樺
    這次還有要找希澈的愛Momo嗎🤣🤣
    5小时前
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