为自己的主演的剧献唱 ！2PM李俊昊演唱韩剧《只是相爱的关系》第六波OST 韩剧《不是机器人啊》爱到最深后的我选择原谅 预告俞承豪向蔡秀彬道别…！？ 《机智牢房生活》花絮！无时无刻都在练习「小迷糊」语气的济赫，连表情也都模仿到位呢！ 《尹食堂》第3集预告！升级版的「韩式炸鸡」来了，连李专务的酒窝也升级！ 「玛丽苏」浪漫剧太小儿科？ 这部写实19禁重口味《Return》从首播就让你欲罢不能 《念力》问卷调查：谁是韩国代表性的超能力者？ 河正宇刘在石榜上有名 收视夺同时段所有频道一位！《机智牢房生活》剧组、演员们将到关岛进行犒赏度假！ 《机智牢房生活》男主的妹妹济熙好眼熟～？你有看过【林华映】的作品吗？ EXO SUHO变身CEO招募公司职员？ 郑俊英作为职业电竞玩家正式出道 加盟KONGDOO战队备战大赛 VIXX RAVI《NIRVANA》预告照公开 feat.六块腹肌 Red Velvet VS ASTRO出击《Sugar Man2》展开音乐对决 Gary否认「隐遁」说：「决定从《RM》下车时已经向成员们正式表态，也得到了理解」 朴信惠有望出演新剧《狐狸新娘星》！已收到出演邀请，目前正在等待剧本！ 这也太俏皮了！金在中睽违三年再举办粉丝生日趴 防弹少年团〈MIC Drop〉获选为美剧配乐 同时盘踞告示牌榜内已长达 7 周！ 还郑容和清白！ 「特惠入学」事件校方、公司说法总整理 首次到访中东 EXO的杜拜游记 《花漾奶奶秀英文》票房锐不可挡 李帝勋、罗文姬问候台湾观众 IU喊话《孝利家民宿2》新工读生润娥：祝你度过一段幸福时光 防弹少年团积极奔走 公益活动〈Love Myself〉募款额已破六亿韩元！ 宇宙胆小鬼要重出江湖啦！闵庚勋＆希澈 2 月发新歌 神童跨刀导 MV

还记得 2016 年底诞生的「宇宙胆小鬼」吗？闵庚勋与金希澈这对相爱相杀的可爱伙伴， 时隔一年多终於要再度带著新歌回归，这次还是由「Samja 神」闵庚勋亲自作词！

闵庚勋与金希澈於 17 日宣布，预计在 2 月以特别组合宇宙胆小鬼之姿重出江湖，发表由闵庚勋参与作词、Super Junior 成员神童导演 MV 的新作品。

宇宙胆小鬼的首支作品 “Sweet Dream” 邀来金希澈心目中的女神——TWICE 成员 Momo 主演，《认识的哥哥》班底也友情助阵，把一首抒情歌演成反转又反转的温馨喜剧，在推出当时获得大众的热烈回响。

特别的是，上次 “Sweet Dream”属於 SM Station 企划的一环，这次则由身为长寿乐团 Buzz 主唱的闵庚勋来主导。究竟宇宙胆小鬼这次会稍微正经一些、还是再度笑翻大家呢？就让我们拭目以待啦～





（照片来源：影片来源：SM Entertainment）

施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究