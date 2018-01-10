《不是机器人啊》最新预告释出！俞承豪终於发现蔡秀彬是人类了吗～！？
韩剧 2018年1月10日 星期三11:00 MiJimin
（雷）OMG…第21、22集预告曝光，金敏圭（俞承豪 饰）对赵智雅（蔡秀彬 饰）说：「嗨！雅智3号…。」终於要发现她是人类了吗～！？
上周金敏圭将机器人「雅智3号」初始化，机器人真的将记忆完全删除，但假扮成机器人的人类赵智雅，却不可能忘记和他相处过的一切回忆，金敏圭更阻止了洪白均博士（严基俊 饰）将机器人换脸，并表示自己想找回和「雅智3号」的一切回忆，心中充满著不舍…。
之后，就停在了金敏圭在火车上遇到了赵智雅！真的是让观众急死啦～，终於，最新预告释出了金敏圭跟随赵智雅到海产店中，默默地观察著她，而赵智雅也陷入了最大的危机～！
▼第21、22集预告：
▼黄代表（姜其永 饰）与洪博士对峙，并询问他：「金敏圭议长遇见的机器人，是雅智3号呢？还是这个女人呢…？」
金敏圭询问赵智雅是不是认识他，赵智雅急忙否认，金敏圭表示这世上有时会发生不像话，让人无法相信的事，并对著即将逃离他的赵智雅说：「嗨！雅智3号…。」到底赵智雅会如何面对这个状况呢～？假如知道了真相后的金敏圭，身体又会不会产生什么变化呢…？
PS：俞承豪的声音实在太好听了～～～！
（截图自：MBCdrama）
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留言/评论
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超喜欢的剧情，让人一直想追，男女主角有爱的火花💕也让人有小鹿乱撞的感觉🤭
2小时前
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到現在還在叫雅智3，敏圭好可憐喔！承豪真的太有魅力了
3小时前
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