终究还是要举行⋯⋯MBC《偶运会》赛事项目出炉 本月中预先录影！
KPOP 2018年1月5日 星期五13:15 施乃琪
从去年延后录影后便不时传出将复活的 MBC《偶像运动大会》（偶运会），经历几番反覆的消息后，今日终於确定将制播新年特辑，而赛事项目与录影时间也出炉啦！
MBC 於本日（4 号）宣布，《新年特辑 2018 偶像运动大会》的比赛项目除了多年来固定的田径、射箭外，还加入了保龄球、韵律体操、有氧体操 (aerobic) 等项目。
其中自从加入赛事后便备受瞩目的「韵律体操」项目，首位冠军程潇（宇宙少女）依然将出战，此外还有 gu9udan 的 Sally、CLC 的张丞延、Laboum 的海仁、April 的 Rachel 以及 Dreamcatcher 的祗攸。
另一方面，由男偶像参加的有氧体操则有上届冠军 ASTRO、UP10TION、The Boyz、Impact、Golden Child 与 ONF 六组参赛者。
一如既往的，这次 MBC 也承诺将筹划更加安全的《偶运会》，务求没有任何人受伤。新年特辑将於 15 日在高阳室内体育馆录影，而 8 日起即可申请入场观赛。
（照片来源：MBC）
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