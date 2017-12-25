这个粉蓝粉蓝的热门景点，Wanna One在这里拍摄过专辑！

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粉蓝粉蓝的装修风格，再加上集吃喝、冲浪、购物、舞蹈功能於一体，这个位於江原道江陵市的Crush Town已经成了大热景点。

CRUSH TOWN=JUICY CRUSH（粉红咖啡店）+CRUSH SURF（冲浪店）+CRUSH YOGA&GYM（瑜伽舞蹈+服装），也就是说由三家店组成。 三栋建筑呈半包围形状，中间被围起来的地面装修成亮丽的天蓝色，非常吸引眼球。

❤JUICY CRUSH



▼整个天花板都是粉红色的~虽然因为钢材而多了份硬朗，但也挺温馨的吧！



▼还可以躺在软软的沙发上休息呢，太惬意了~



▼看到这些餐点饮品，就不会觉得只有装修精美吧，餐具也很雅致、食物品相也和西餐厅有得一比。



▼小巧玲珑，真诱人~



▼虽然这家是咖啡店，有各种西点和饮品，但主打的并且最出名的是鲜榨果汁，正如店名。 说是不加水、不加糖呢~



▼吃饱喝足后，去卫生间还有惊喜。 推开白色门，看到的卫生间是粉红的，连镜子都是童话风格的，魔镜魔镜~



❤CRUSH SURF



这家店提供冲浪入门教学服务，包含租用冲浪板和救生衣的费用是88000韩元（资料来源於naver地图，不一定准确）。

▼连储物柜都刺激每个女生的少女心



▼还有明亮粉嫩的梳妆台



▼紫色的淋浴间也是那么漂亮~



❤CRUSH YOGA&GYM



▼这里有瑜伽舞蹈教室



▼还可以shopping~



▼Wanna One的《1×1=1》（Pink ver.）专辑封面就是以CRUSH SURF为背景的啦！



▼专辑的其他拍摄也是在这里取景的。



有冲浪店，又靠海，所以当然比较适合夏季去，明年夏季约么？



地点：江原道江陵市连谷面领津里66-1（강원도 강릉시 연곡면 영진리 66-1）

JUICY CRUSH营业时间：冬季10:30 ~ 20:00，夏季9:30~22:00 ，周一休息

CRUSH SURF营业时间：10:30 ~ 22:00，周一休息

CRUSH YOGA&GYM营业时间：10:00 ~ 21:00，周一休息

图源：maiden noir、몹、NAVER Blog bhm5649、skyblueyeli、YVONNEB、TS Design、energy-jed、worud8465、dnd7313

ZJM/文

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