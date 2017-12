〖官方公告〗SHINee 说明日巡相关事宜:「请再给我们一些时间」 太妍在演唱会上一直轻抚的圣诞树,隔空喊话钟铉:我不会走太远 三大台年末颁奖典礼时间表都整理好了,准备好死守直播了吧? 化身Santa的熊大、莎莉和兔兔so cute!陪大家齐齐过圣诞啦~ 《The Unit》JUN&秀雄表演完爆哭!这首防弹少年团的《Butterfly》戳中泪点啦~! 利特发文:钟铉来到了我的梦中,笑著对我说「哥你要更幸福哦!」 「SBS歌谣大战」将展现历代级合作舞台!他们还会一起演唱奥运会应援颂! 又是一波洗脑广告!看完2017年《MBC演艺大赏》的预告很难忘记播出的日期啊~ 「欧巴,我们要结婚吗? 」宋智孝亲口提及和金钟国「婚事」!! 「成员开心我就开心」⋯⋯难怪人人都爱闹 Highlight 李起光! 期待!WINNER 挑战重现 BigBang 经典「一天一天」 就在今晚的 SBS《歌谣大战》! 明年2月SHINee演唱会能如期举行吗?官方:尊重他们的意愿 《和游记》第 2 集发生重大「播出事故」!tvN 电视台紧急发出致歉声明 MXM来台过生日 牵手告白好尴尬

发生了意料之外的憾事,大家想必都十分体谅 SHINee 原有行程可能发生的变动。不过,他们仍为了原订於明年初举行的日本巡回演唱会,在最近发出声明向歌迷说明现状!

SHINee 的日本官方网站於 23 日发表了公告表示:「虽然目前的状况,不容许我们不向大家说明关於不久前宣布将举行的《SHINee WORLD THE BEST 2018~FROM NOW ON~》计画,但成员与工作人员们全都仍心痛得难以接受现实。」

「我们完全尊重成员们遭逢哀伤事件的心情与意志,因此目前正在慎重地思考未来要如何支援 SHINee。」公告写道:「虽然这会令总是支持 SHINee 的大家感到担忧,也会对你们造成困扰,但希望大家再给我们一些时间。与各方商讨获得共识后,我们会再向大家说明日后行程的。」

这段时间,相信大家都会安静地守候留给 SHINee 的空间!

(照片来源:SM Entertainment)

